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BDDK'dan TEB'e izin çıktı

08.02.2018 - 09:47

BDDK, TEB'e danışmanlık, Merkez Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türk Ekonomi Bankası AŞ'ye (TEB) danışmanlık yapma, Merkez Varlık Yönetim AŞ'ye de faaliyet izni verdi.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan iki ayrı BDDK kararı kapsamında; TEB, BNP Paribas Grubu'nun sahip olduğu ancak bankanın konsolidasyona tabi ortaklığı niteliğini haiz olmayan yurt içinde veya yurt dışında yerleşik şirketler nezdinde iç kontrol ve uyum süreçlerine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti verebilecek.

 


Etiketler

  • BDDK
  • TEB
  • tabi ortaklık
  • yerleşik şirketler
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