BDDK'dan TEB'e izin çıktı

BDDK, TEB'e danışmanlık, Merkez Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türk Ekonomi Bankası AŞ'ye (TEB) danışmanlık yapma, Merkez Varlık Yönetim AŞ'ye de faaliyet izni verdi.

##$HABER_1443853$##

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan iki ayrı BDDK kararı kapsamında; TEB, BNP Paribas Grubu'nun sahip olduğu ancak bankanın konsolidasyona tabi ortaklığı niteliğini haiz olmayan yurt içinde veya yurt dışında yerleşik şirketler nezdinde iç kontrol ve uyum süreçlerine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti verebilecek.

Etiketler