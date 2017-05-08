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Sanayi üretimi açıklandı

08.05.2017 - 10:00 | Son Güncelleme : 08.05.2017 - 10:10

Türkiye'de sanayi üretimi mart ayında yüzde 1.3 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %2,8 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,7 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %6,4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti

EN YÜKSEK ARTIŞ DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %23,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %9,1 ile elektrikli teçhizat imalatı ve %5 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

EN FAZLA AZALIŞ TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en fazla azalış %9,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, %5,7 ile tütün ürünleri imalatı ve %4 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı takip etti.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE %1,4 ARTTI 

2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi %1,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,2 arttı.


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