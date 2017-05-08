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Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

08.05.2017 - 10:31

Merkez Bankası miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı.

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

Öte yandan TCMB yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon yoluyla da bugün fonlama yapmadı.

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Bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması beklenirken, kullanım tutarı ortalama fonlama maliyeti seviyesini de belirleyecek.

Cuma gününü yüzde 11.96 seviyesinde oluşan ortalama fonlama maliyetinin bugün anlamlı bir değişim göstermesi beklenmiyor.

TCMB verilerine göre, piyasa 78,636.3 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 27,429.4 milyon lira oldu. Piyasa Cuma günü 73,022.2 milyon lira eksi rezervle açılmış, bankaların serbest depo bakiyeleri 20,052.6 milyon lira olmuştu.


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