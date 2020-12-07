Salgında ihracatçıya rekor tazminat ödendi | Ekonomi Haberleri

Coface Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk, Avrupa pazarının salgından çok etkilendiğini belirterek, “Alacak sigortası kapsamında 25 milyon liralık hasar ödedik, bunun da yüzde 70’i ihracattan kaynaklandı” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; COFACE Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk, koronavirüs salgınından dolayı alacak sigortası kapsamında 25 milyon liralık hasar ödendiğini, bunun da yüzde 70’inin ihracattan kaynaklandığını söyledi.

Ali Gençtürk, koronavirüs nedeniyle ihracatçıların dikkatli olması gereken bir dönemden geçildiğini, bu dönemde bazı ülkelerin çok kötü performans gösterdiğini belirterek, “Latin Amerika ülkeleri negatif etkilendi. Avrupa da aynı şekilde, Türkiye ihracatının kabaca yüzde 50’si Avrupa’ya yapılıyor. Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, İtalya, İspanya sigorta açısından yüzde 50’nin üzerinde hasar oranlarına sahip. Avrupa’nın geneli çok zarar gördü. Bu da Türkiye’nin ihracatını etkileyen bir durumdu. Tarihte ilk defa Türkiye’de, ihracattan dolayı oluşan risklere daha fazla ödeme yaptık. Bu kapsamda 25 milyon liralık hasar ödedik, bunun da yüzde 70’i ihracattan kaynaklandı” bilgini verdi.

5 SEKTÖR RİSKLİ

Ali Gençtürk, özellikle perakende sektörünün salgından çok etkilendiğine değinerek, şu açıklamaları yaptı:

“Tekstil perakendesi çok fazla etkilendi. Bunun yanında dünyada turizm, havacılık, otomotiv, metal sektörleri en çok etkilenen 5 sektör diyebiliriz. Coface’ın, globalde ödediği hasarların büyük kısmı bu 5 sektörden geliyor. En büyük ödediğimiz hasar Almanya menşeili bir tekerlek firmasına oldu. Amerika’da birçok perakende firması maalesef battı. Dolayısıyla birçok sektörde tahmin etmediğimiz, daha önce karşılaşmadığımız sorunlar oldu. Hava yolu şirketinin batacağını tahmin etmemiştik; battı ve biz tazminat ödedik. Aynı zamanda bu cruise şirketleri var. Onlarda da çok büyük sorunlar oldu. Açıkçası kendimizi farklı bir suda bulduk. Riskler bir anda arttı ve bilmediğimiz bir risk ile karşı karşıya kaldık. Alacak sigortası da çok doğru bir üründü. Çünkü ne kovid ne de başka bir isim alacak sigortasının ödenmesinin önüne geçmiyor. Biz tazminatı ödüyoruz.”

EN YÜKSEK HASAR BU YIL YAŞANDI

ALİ Gençtürk, Türkiye’de, ihracattan dolayı oluşan risklere daha fazla hasar ödemesi yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye içinde yapılan alacak sigortasından oluşan zararlar düşük kaldı ancak önceki yıllara göre ihracattan aldığımız hasarlarda artış oldu. Türkiye olarak en yüksek hasar oranı bu sene olmadı, 2014-2015 yılları çok daha kötü geçti ancak dünya genelinde en yüksek hasarların yaşandığı yıl, bu sene diyebilirim.”

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