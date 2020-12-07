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Bakanlıktan glüten adımı

07.12.2020 - 09:07
Bakanlıktan glüten adımı | Ekonomi Haberleri

Tarım Bakanı glüten içermeyen ürünlerin tarımsal üretimi konusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Karabuğday, kinoa ve amarant bitkileri de yetiştirilmeye başlanmıştır” dedi.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, glüten içermeyen ürünlerin tarımsal üretimi konusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Mısır, patates, kestane, nohut, pirinç gibi ürünlerin yanında glüten içermeyen ve tahıl gibi kullanılabilen karabuğday, kinoa ve amarant bitkileri de yetiştirilmeye başlanmıştır” dedi. MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığına bir önerge verdi. Ülkede görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmekte olan Çölyak hastalığının, glüten maddesinden kaynaklanan bir ince bağırsak hastalığı olduğunu belirten Sazak, önergesinde şunları kaydetti:

GLÜTENSİZ GIDALARA ERİŞİLEMİYOR

“Hastalığın tek tedavisi ömür boyu buğday, çavdar, arpa ve yulaf içermeyen glütensiz gıdalara dayalı diyettir. Glütensiz yaşamda maddi, manevi büyük zorluklar yaşamakta olan hastaların sağlıkları olduğu kadar sosyal hayatları ve psikolojileri de olumsuz etkilenmektedir. Çölyak hastaların yanı sıra sağlıklı yaşam için glütensiz ürün tercih eden tüketicilerin de artması ile hastalar glütensiz gıdalara erişim konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Çoğu ithal edilen ürünlerin çok pahalı ve çeşitlerinin kısıtlı olduğu ülkemizde dışa bağımlılığın azaltılması ve ürün çeşitliliğin arttırılması için glütensiz ürün üreten yerli firmalara gerekli devlet teşviklerinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Glütensiz ürün üretimini attırmak amacıyla yerli üreticilere devlet teşvikleri verilmekte midir? Ülkemizde yoğun olarak yetiştirilmeyen kinoa, karabuğday ve amarant gibi tahıl benzerlerinin üretimine yönelik devlet teşvikleri verilmekte midir? Verilmekteyse söz konusu teşvikler nelerdir?”

15 TL MAZOT, 4 TL GÜBRE DESTEĞİ

Bakan Pakdemirli, Sazak’ın önergesini özetle şöyle yanıtladı: “Glüten içermeyen ürünlerin tarımsal üretimi konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Mısır, patates, kestane, nohut, pirinç vb. ürünlerin yanında glüten içermeyen ve tahıl gibi kullanılabilen karabuğday, kinoa ve amarant bitkileri de yetiştirilmeye başlanmıştır. Bakanlığımızca tıbbi ve aromatik bitki üreten çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları halinde, 15 TL mazot ve 4 TL gübre olmak üzere toplam 19 TL; işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan, açıkta veya örtüaltı ünitelerinde tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine dekara 100 TL; organik tarımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerden kinoa ve karabuğday üreten çiftçilerimize; üretici grubu ürün sertifikası için dekara 20 TL, bireysel ürün sertifikası için dekara 40 TL; iyi tarım uygulamaları ile kinoa ve karabuğday üreten çiftçilerimize üretici grubu ürün sertifikası için dekara 20 TL, bireysel ürün sertifikası için dekara 40 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Söz konusu bitkilerin üretimi haricinde yatırım gerektiren işleme tesisi ile ilgili destek ve teşvikler ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilmektedir.”


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