Sabancı Holding'ten kâr açıklaması | Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding'in ikinci çeyrek net kârı 889.2 milyon lira olarak açıklandı.

Sabancı Holding'in ikinci çeyrek net kârı 889.2 milyon lira oldu. KAP'ta yer alan verilere göre holdingin hasılatı 4.8 milyar TL, finans sektörü faaliyetleri hasılatı ise 10.6 milyar TL oldu.

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