Halkbank borçlanma için yetki verdi | Ekonomi Haberleri

Halkbank yurt içinde 25 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklamada farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilecek finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 10 yılı aşmayacak şekilde belirleneceği belirtildi.

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