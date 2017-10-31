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Sabancı’da üst düzey iki atama

31.10.2017 - 13:16

Philip Morris/Sabancı’nın tepe yönetiminde iki önemli atama gerçekleşti. Philip Morris/Sabancı Ailesi’ne 1996 yılında katılan Duygu Tunçkan, Finans ve İdari İşler Direktörlüğü görevine getirilirken, 2003 yılından beri Philip Morris/Sabancı bünyesinde görev yapan Sevcan Uçer, Pazarlama Direktörü oldu. Bu atamalarla birlikte Genel Müdür Enrique Jimenez’e bağlı olarak çalışan 11 kişilik üst yönetim ekibindeki kadın profesyonel sayısı 7’ye çıktı.

Finans ve İdari İşler Direktörlüğü görevini üstlenen Duygu Tunçkan; Philip Morris bünyesindeki 20 yılı aşan kariyeri boyunca, Fon Yönetimi ile Bütçe ve Raporlama alanlarında farklı sorumluluklar üstlenip; Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika   Bölgesi Planlama Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulundu. Tunçkan, son olarak  Kazakistan ve Orta Asya-Güney Bölgesinden sorumlu Finans ve İş Planlama & Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyordu.

Pazarlama Direktörlüğü görevine atanan Sevcan Uçer ise, şirketin Pazarlama Departmanı’nda başladığı Philip Morris kariyerinde; pazarlama, operasyon, satış departmanlarında giderek artan sorumluluklar üstlenip, şirketin İsviçre’de bulunan genel merkezinde Global Ürün Müdürlüğü, Satış Stratejileri Müdürlüğü gibi pozisyonlarda önemli projeleri yönetti. 2014 yılında Philip Morris Türkiye Üst Yönetim Ekibi’ne dahil olan Uçer, evli ve iki çocuk annesi.

Başarılı İK uygulamaları ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikasıyla öne çıkan Philip Morris/Sabancı’nın üst yönetim ekibindeki 11 kişiden 7’sini kadınlar oluşturuyor. Halihazırda Kurumsal İlişkiler, Satış, İnsan Kaynakları, İş Geliştirme ve Planlama, Pazarlama, Finans ve Riski Azaltılmış Ürünler departmanları kadın profesyoneller tarafından yönetiliyor. Sahip olduğu know-how ve yetenek havuzuyla Philip Morris International içinde “Yetenek Fabrikası” olarak adlandırılan Philip Morris/Sabancı’nın 100’ün üzerinde çalışanı PMI’ın yurtdışındaki iştiraklerinde üst düzey görevlerde bulunuyor. Bu çalışanların yüzde 25’ini de yine kadınlar oluşturuyor.


Etiketler

  • Sabancı
  • Finans ve İdari İşler Direktörlüğü
  • Duygu Tunçkan
  • Philip Morris
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