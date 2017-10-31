Çeyrek altın ne kadar? ( 31 Ekim altın fiyatları )

Altın fiyatlarının güncel durumu haftanın ikinci gününde de büyük bir dikkatle takip ediliyor. Dün 153,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 154 lira seviyelerinde dengelendi. Peki çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün 153,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 155,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 12.26 itibarıyla yüzde 0,19 değer kaybıyla 154,83 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 255, Cumhuriyet altını 1.037 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine yakın 1.276,37 dolardan işlem görüyor.

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Yurt içi piyasalarda döviz kurunda yaşanan geri çekilmelerin, altının gram fiyatını negatif yönde etkilediğini belirten uzmanlar, dün 3,7661'e kadar gerileyen dolar kurunun, altının gram fiyatının 153,7 liraya düşmesine neden olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bugün Euro Bölgesi büyüme ve enflasyon ile ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının da yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

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