‹ Önceki Haber Petrol 60 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor Petrol 60 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor Sonraki Haber › Karsan'ın işlem sırası durduruldu Karsan'ın işlem sırası durduruldu

Çeyrek altın ne kadar? ( 31 Ekim altın fiyatları )

31.10.2017 - 12:35

Altın fiyatlarının güncel durumu haftanın ikinci gününde de büyük bir dikkatle takip ediliyor. Dün 153,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 154 lira seviyelerinde dengelendi. Peki çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün 153,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 155,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 12.26 itibarıyla yüzde 0,19 değer kaybıyla 154,83 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 255, Cumhuriyet altını 1.037 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine yakın 1.276,37 dolardan işlem görüyor. 

##$$ALTINWIDGET##$$

Yurt içi piyasalarda döviz kurunda yaşanan geri çekilmelerin, altının gram fiyatını negatif yönde etkilediğini belirten uzmanlar, dün 3,7661'e kadar gerileyen dolar kurunun, altının gram fiyatının 153,7 liraya düşmesine neden olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bugün Euro Bölgesi büyüme ve enflasyon ile ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının da yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.


Etiketler

  • çeyrek altın
  • altının gram fiyatı
  • Cumhuriyet altını
‹ Önceki Haber Petrol 60 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor Petrol 60 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor Sonraki Haber › Karsan'ın işlem sırası durduruldu Karsan'ın işlem sırası durduruldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
109.265 Değişim: 0,74% Hacim : 3.023 Mio.TL Son veri saati : 14:10
Düşük 108.493 31.10.2017 Yüksek 109.443
Açılış: 108.722
3,7943 Değişim: 0,38%
Düşük 3,7678 31.10.2017 Yüksek 3,7956
Açılış: 3,7799
4,4153 Değişim: 0,23%
Düşük 4,3864 31.10.2017 Yüksek 4,4162
Açılış: 4,40515
155,30 Değişim: 0,11%
Düşük 154,61 31.10.2017 Yüksek 155,42
Açılış: 155,12
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.