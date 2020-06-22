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Rusya'ya mandarin ihracatı yüzde 50 arttı

22.06.2020 - 11:16 | Son Güncelleme :
Rusya'ya mandarin ihracatı yüzde 50 arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'den bu yıl ocak-mayıs döneminde Rusya Federasyonu'na 83 bin 119 ton mandarin ihraç edilerek 50 milyon 790 bin 424 dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde Rusya Federasyonu'na 83 bin 119 ton mandarin satıldı. Bu ihracattan 50 milyon 790 bin 424 dolar gelir elde edildi.

Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde 60 bin 284 ton mandarin ihracatı karşılığında 33 milyon 909 bin 137 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Rusya'ya mandarin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 38, değer bakımından yüzde 50 arttı.

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BÖLGE İHRACATININ TAMAMI TRABZON'DAN

Doğu Karadeniz'den de Rusya'ya bu dönemde 14 bin 941 ton mandarin ihraç edilerek 9 milyon 161 bin 22 dolar kazanıldı. Bölge ihracatının tamamı Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Öte yandan, Rusya'ya bu dönem gerçekleştirilen sebze ve meyve ihracatında mandarini sırasıyla domates ve limon izledi. Söz konusu ülkeye 50 milyon 545 bin 520 dolarlık domates, 30 milyon 826 bin 218 dolarlık limon ihraç edildi.

DKİB Yönetim Kurulu ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaş meyve sebze sektörünün en önemli pazarının Rusya Federasyonu olduğunu söyledi.

Sektörün en büyük ihracatının yaklaşık 20 yıldır Rusya Federasyonu'na yapıldığına dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti: "Türk ürünlerinin kalitesinden dolayı Rusya piyasasında tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ürünler olması, her dönem ihracatımıza olumlu yansımıştır. Özellikle Kovid-19 pandemisi döneminde tüm ülkeler Rusya'ya sevkiyatlarını durdururken Türk ihracatçısının ihracatını hız kesmeden devam ettirerek Rus halkına güvenli ve sağlıklı ürün sunması takdirle karşılanmış ve piyasada ürün sıkıntısı yaşanmamıştır."


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