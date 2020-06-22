‹ Önceki Haber Petrol fiyatı geriledi Petrol fiyatı geriledi Sonraki Haber › Rusya'ya mandarin ihracatı yüzde 50 arttı Rusya'ya mandarin ihracatı yüzde 50 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

22.06.2020 - 11:08
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,47 arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın mayıs ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,47, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,23 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,95, imalat sanayi sektöründe de yüzde 1,49 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 1,20, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,53, enerjide yüzde 22,03, sermaye malında yüzde 1,31 artış olarak kayıtlara geçti.

YD-ÜFE sektörlerinden elektrikli teçhizat ürünlerinde yüzde 0,12 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22,03, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,54, deri ve ilgili ürünler ürünleri yüzde 2,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,06, imalatta yüzde 10,01 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise ara malında yüzde 8,70, dayanıklı tüketim malında yüzde 20,40, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,91 artış, sermaye malında yüzde 14,02 artış, enerjide yüzde 59,35 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 59,35, kimyasallar ve kimyasal ürünlerde yüzde 0,15 azalış yaşandı. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 31,91, tütün ürünleri yüzde 21,32, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 17,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
115.190 Değişim: 1,39% Hacim : 23.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 114.267 22.06.2020 Yüksek 115.447
Açılış: 114.701
6,8443 Değişim: -0,02%
Düşük 6,8327 22.06.2020 Yüksek 6,8592
Açılış: 6,8455
7,7076 Değişim: 0,71%
Düşük 7,6418 22.06.2020 Yüksek 7,7163
Açılış: 7,6531
386,09 Değişim: 0,54%
Düşük 383,37 22.06.2020 Yüksek 388,05
Açılış: 384,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.