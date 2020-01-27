‹ Önceki Haber Altın fiyatları yükselişte! İşte son rakamlar Altın fiyatları yükselişte! İşte son rakamlar Sonraki Haber › Altın üretiminde rekor yılı olabilir Altın üretiminde rekor yılı olabilir

Rusya'ya domates ihracatı yüzde 186 arttı

27.01.2020 - 11:24
Rusya'ya domates ihracatı yüzde 186 arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ihracatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükseldi.

 

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 yılında toplamda faklı ülkelere 291 milyon 855 bin dolarlık domates ihracatı yapıldı. 2019 yılında ise bir önceki yılın rakamları aşılarak 56 ülkeye yapılan ihracatta 304 milyon 513 bin dolarlık gelir elde edildi.

En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında Rusya geldi. Türkiye, Rusya'ya 2018'de 30 milyon 625 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Rusya'ya domates ihracatı 2019 yılında, önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya'yı 36 milyon 409 bin dolarla Romanya ve 30 milyon 18 bin dolarla Ukrayna izledi.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında mevsim şartlarından dolayı rekoltede düşüş yaşandığını belirtti.

##$HABER_1459837$##

Yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracat rakamlarındaki artışın sevindirici olduğunu anlatan Yanmaz, "İhracat artıyor, geçen yıl ihracat 285 milyon dolarlardan 305 milyon dolara çıktı. Sevindirici tarafı biz Rusya'ya uçak krizinden sonra hiçbir şey gönderemez olmuştuk, bir önceki yıl 30 milyon dolar olan ihracatımız bu yıl 90 milyon dolara çıktı. Bu, Rusya'ya domates ihracatımızın açıldığı anlamına geliyor. Ama çok daha önceki yıllarda sadece domatesten 275 milyon dolarlık bir ihracat geliyordu şimdi onun çabası içerisindeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gerçekten büyük çaba sarf ediyorlar, biz de üreticiler olarak Rusya'da bu pazarlarımızı koruyup geliştirmenin yollarını arıyoruz." dedi.
Yanmaz, Rusya dışında yeni pazarlara açılmak için görüşmeler yaptıklarını, Çin'e de domates ihracatı için çalışmalarının olduğunu söyledi.

Domates ihracatında bu yıl da bir artış beklediklerini dile getiren Yanmaz, "2019 yılında ihracat rakamları arttı ama üretim açısından iyi bir yıl değildi. Şu anda üretimlerimiz çok iyi, fiyatlar üreticiyi memnun ediyor. İklim de geçen yıla göre daha iyi geçiyor. Hastalık ve iklimde beklenmeyen bir olay gelişmezse bu yıl yüzde 20 ila 25'lik bir artıştan bahsedebiliriz." diye konuştu.

"ŞU ANDA İHRACAT YAPILIYOR MEMNUNUZ"

Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde bulunan jeotermal seralarda topraksız tarım tekniğiyle domates üretimi yapan İbrahim Kılıç da geçen yıl ihracatta bir problem yaşamadıklarını ve ürünleri Rusya, Romanya ve Almanya'ya gönderdiklerini belirterek, "Geçen yıla göre bu yılın daha iyi olmasını bekliyoruz, gidişat onu gösteriyor zaten. Şu anda ihracat yapılıyor memnunuz. Bu sene tonajda yüzde 20 ila 25 arasında bir artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
121.166 Değişim: -0,80% Hacim : 8.084 Mio.TL Son veri saati : 16:16
Düşük 120.627 27.01.2020 Yüksek 121.674
Açılış: 120.712
5,9460 Değişim: 0,05%
Düşük 5,9349 27.01.2020 Yüksek 5,9514
Açılış: 5,9428
6,5569 Değişim: 0,04%
Düşük 6,5420 27.01.2020 Yüksek 6,5682
Açılış: 6,554
302,80 Değişim: 0,81%
Düşük 300,02 27.01.2020 Yüksek 303,79
Açılış: 300,36
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.