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Altın üretiminde rekor yılı olabilir

27.01.2020 - 11:35
Altın üretiminde rekor yılı olabilir | Altın Haberleri

Altın Madencileri Derneği Başkanı Yücel, "Geçen yıl 38 ton altın üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu yıl, 45 ton ile bu rekorun revize edileceğini öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, geçen yıl altın üretiminde 38 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirterek, "Bu yıl, 45 ton ile bu rekorun revize edileceğini öngörüyoruz. Devlet destekli planlama ve stratejiyle 5 yıl içinde yıllık 60 ton ve 15 yıl içinde de ithal ettiğimiz yıllık 160 ton altını üretecek kabiliyet ve kapasitemiz var." dedi.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin altın madeninde 6 bin 500 tonluk potansiyelinin olduğunu ve bunun yaklaşık bin 500 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü ifade etti.

Yıl başında yatırım süreçleri tamamlanan ve faaliyete geçen birkaç altın üretim tesisi bulunduğunu aktaran Yücel, bu sayının artması için maden aramacılığında özel sektörün teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Cari açığın artmasında altın ithalatının önemli payı olduğuna işaret eden Yücel, son 20 yılda Türkiye'nin altın ithalatının ortalama yıllık 130-140 tonu bulduğunu aktardı.

Yücel, geçen yıl altın üretiminde 38 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını dile getirerek, "Bu yıl, 45 ton ile bu rekorun revize edileceğini öngörüyoruz. Devlet destekli planlama ve stratejiyle 5 yıl içinde yıllık 60 ton ve 15 yıl içinde de ithal ettiğimiz yıllık 160 ton altını üretecek kabiliyet ve kapasitemiz var. 160 ton altının fiyatının 9 milyar dolar olduğunu düşünürsek bunun ancak 1,9 milyar dolara yakınını ürettik. Ciddi destek, planlama ve stratejiyle Türkiye bu açığı kapatabilir. " değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI 7,5 MİLYAR DOLAR

Yücel, bu yıl çıkarılması planlanan yeni maden yasasında arama ve üretim izinleri, iş süreçleri, kamu kaynaklarının kullanımı ve hassas bölgelerdeki izinlerin, topyekün bir planlama içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin mevzuatta şeffaflığa yönelik yenilikler yapma konusunda istekli olduğunu dile getiren Yücel, "Mevzuat önemli ancak bazen iradenin yansıması mevzuatla olmuyor. En kıymetlisi dışarıya muhtaç kalmadan, ülkede üretmek. Ülkemizde üretiyorsak, katma değeri burada sağlıyorsak, bizim için başarı budur. Altın üretimimizin sıfır olduğu 2000'den bugünlere geldik ve şu an Avrupanın en büyük altın üreticisi olduk." diye konuştu

Yücel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de altın üretimine ciddi destek verdiğini belirterek, "Ancak bu sadece özel sektör çalışmaları veya bakanlığın direktifleriyle ilerleyebilecek bir konu değil. Özel sektör tarafından 1,5 milyar dolarlık arama yatırımı, 6 milyar dolara yakın da tesis yatırımı yapıldı." ifadelerini kullandı.

"ALTIN MADENCİLİĞİNDE ÇEVRE HASSASİYETİ ÜST SEVİYEDE"

Yücel, Türkiye'de altın madenciliğinde çevre hassasiyetine üst seviyede önem verildiğini vurguladı.

Türkiye'de teknoloji, doğaya uyum ve rehabilitasyon projeleri bakımından dünya standartlarının üzerinde altın madeni sahaları olduğunu ifade eden Yücel, şunları kaydetti: "Bu sahalarda gerekli önlemler alınıyor ve sahalar sınırsız denetime açık bulunuyor. Türkiye'de üretim potansiyelinin ortaya çıkmasıyla birlikte altın arama konusu çok tartışıldı. Bu konunun uluslararası, siyasi ve ekonomik birçok boyutu var. Halkımıza maalesef yanlış bilgiler de aktarılıyor. Türkiye'nin zengin yer altı kaynaklarına ve bu kaynakları değerlendirecek kapasiteye sahip olduğu gerçeği çeşitli manipülasyonları beraberinde getiriyor. Siyasi partiler, STK'lar, kurumlar konuya alet olabiliyor. Kendi hatalarımızı içimizde öz eleştiri yaparak minimize etmeliyiz."


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