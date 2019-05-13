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Rusya'nın petrol gelirleri arttı

13.05.2019 - 14:14
Rusya'nın petrol gelirleri arttı | Ekonomi Haberleri

Rusya yılın ilk çeyreğinde 65,9 milyon ton petrol, 61,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Rusya'da petrol ihracat hacmi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8'lik artışla 65,9 milyon tona çıktı. AA’nın haberine göre; söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri de yüzde 3,1 artarak 29,1 milyar dolara yükseldi.

Rusya’nın doğal gaz ihracatı ise yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 0,4’lük düşüşle 61,5 milyar metreküpe gerilerken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı yüzde 19,7’lik artışla 11,7 milyon metreküpe yükseldi.

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Rusya, 2018’de petrol ihracatından 129 milyar dolar, doğal gaz ihracatından 49,1 milyar dolar gelir elde etmişti. 


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