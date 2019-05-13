‹ Önceki Haber Rusya'nın petrol gelirleri arttı Rusya'nın petrol gelirleri arttı Sonraki Haber › Hazine 10.7 milyar lira borçlandı Hazine 10.7 milyar lira borçlandı

Rusya'nın dış ticaret fazlası ilk çeyrekte arttı

13.05.2019 - 14:17
Rusya'nın dış ticaret fazlası ilk çeyrekte arttı | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 104,9 milyar dolara çıkarken, ithalatı 53,8 milyar dolara düştü.

 

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, bu yılın ocak-mart döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 yükselerek 104,9 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 2,4’lük azalışla 53,8 milyar dolara düştü. 

Rusya’nın toplam ticaret hacmi ise ocak-mart döneminde 2018’e kıyasla yüzde 0,1’lik artışla 158,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret fazlası da yüzde 5,8’lik yükselişle 51,1 milyar dolar oldu.

##$HABER_1454952$##

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından Rusya’nın ihracatında yakıt ve enerji ürünlerinin payı ise söz konusu dönemde 2017’ye göre yüzde 65’ten yüzde 66,4’e çıktı.

Rusya'nın dış ticaret fazlası 2018'de yüzde 62'lik artışla 211,6 milyar dolara çıkmıştı. Rusya, geçen yıl ihracatının yüzde 87,9’unu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere yaparken, ithalatının da yüzde 89’unu BDT dışı ülkelerden yapmıştı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Rusya'nın petrol gelirleri arttı Rusya'nın petrol gelirleri arttı Sonraki Haber › Hazine 10.7 milyar lira borçlandı Hazine 10.7 milyar lira borçlandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
86.283 Değişim: -2,54% Hacim : 6.322 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 85.447 13.05.2019 Yüksek 88.741
Açılış: 88.629
6,0966 Değişim: 0,63%
Düşük 6,0523 14.05.2019 Yüksek 6,0979
Açılış: 6,0586
6,8527 Değişim: 0,71%
Düşük 6,7952 14.05.2019 Yüksek 6,8545
Açılış: 6,8042
255,40 Değişim: 0,84%
Düşük 253,04 14.05.2019 Yüksek 255,49
Açılış: 253,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.