Rusya'nın dış ticaret fazlası ilk çeyrekte arttı | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 104,9 milyar dolara çıkarken, ithalatı 53,8 milyar dolara düştü.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, bu yılın ocak-mart döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 yükselerek 104,9 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 2,4’lük azalışla 53,8 milyar dolara düştü.

Rusya’nın toplam ticaret hacmi ise ocak-mart döneminde 2018’e kıyasla yüzde 0,1’lik artışla 158,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret fazlası da yüzde 5,8’lik yükselişle 51,1 milyar dolar oldu.

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Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından Rusya’nın ihracatında yakıt ve enerji ürünlerinin payı ise söz konusu dönemde 2017’ye göre yüzde 65’ten yüzde 66,4’e çıktı.

Rusya'nın dış ticaret fazlası 2018'de yüzde 62'lik artışla 211,6 milyar dolara çıkmıştı. Rusya, geçen yıl ihracatının yüzde 87,9’unu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere yaparken, ithalatının da yüzde 89’unu BDT dışı ülkelerden yapmıştı.

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