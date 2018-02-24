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Rusya'nın kredi notunu yükseltti

24.02.2018 - 10:45

S&P, Rusya'nın kredi notunu "BBB-"ye yükseltti, görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Rusya'nın kredi notunu yükselttiğini duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Rusya'nın yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB-" seviyesine, yerli para cinsinden kredi notunun da "BBB" seviyesine yükseltildiği, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Makroekonomik politikaların, Rusya'nın dış ve mali bilançosunu güçlü tutacağı vurgulanan açıklamada, aynı zamanda daha sıkı yaptırımlara ve düşük emtia fiyatlarına karşı ekonomiyi de koruyacağına dikkat çekildi.

Ekonomik düzelmenin hız kazanması ve değişken emtia fiyatlarının kamu finansmanı üzerindeki etkisinin azalması durumlarında Rusya'nın görünümünün "pozitife" yükseltilebileceğine yer verilen açıklamada, öte yandan, jeopolitik gelişmeler nedeniyle Rusya'nın üzerindeki yaptırımların daha da artması halinde ülkenin görünümünün "negatife" düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

S&P, geçen sene yüzde 1,5 büyüme kaydeden Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,8; gelecek sene de yüzde 1,7 büyümesinin tahmin edildiğini aktardı.

FİTCH, KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ

Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise, Rusya'nın kredi notunu teyit ettiğini açıkladı.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Rusya'nın yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunun "BBB-" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün de "pozitif" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "pozitif" görünümle ilgili olarak, ekonomik politika çerçevesinin ilerlediği ve enflasyona karşı güçlü kararlılıkla hareket edildiği vurgusu yapıldı.

Büyüme potansiyelini artıracak yapısal reformların uygulanması, güçlü parasal ve mali politikalarda makroekonomik dengenin oluşması durumunda Rusya'nın kredi notunun yükseltileceğine yer verilen açıklamada, öte yandan, yaptırımların artarak makroekonomik dengeyi sarması veya Rusya'nın uluslararası rezervlerinin azalması halinde ülkenin görünümünün "durağana" düşürüleceği kaydedildi.

Açıklamada, geçen sene yüzde 1,5 büyüme yakalayan Rusya ekonomisinin bu yıl ve gelecek sene ortalama yüzde 2 büyümesinin öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

 


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