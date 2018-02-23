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Fitch Brezilya’nın kredi notunu düşürdü

24.02.2018 - 10:39 | Son Güncelleme :

Fitch Ratings, Brezilya’nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “BB” seviyesinden “BB-“ seviyesine düşürüldüğünü, kredi notu görünümün ise “negatiften” “durağana” çevrildiğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Brezilya’nın kredi notunun “BB” seviyesinden “BB-“ seviyesine düşürüldüğünü bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Brezilya’nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “BB” seviyesinden “BB-“ seviyesine düşürüldüğü, kredi notu görünümün ise “negatiften” “durağana” çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, kredi notu kararına gerekçe olarak Brezilya’nın yüksek seviyedeki bütçe açığı, giderek artan kamu borç yükü ve yapısal performansı geliştirecek reformların yapılmaması gösterildi.

Brezilya’da resesyonun ardından ekonomik iyileşmenin devam ettiği, 2018 ve 2019 yıllarında ekonominin ortalama yüzde 2,6 büyüme kaydetmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ülkede ekonomik büyümenin iç talep artışına ek olarak dış koşullardaki iyileşmeyle desteklendiğinin altı çizildi. 


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