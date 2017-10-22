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"Rusya'nın 4 firmaya izin vermesine karşıyız"

22.10.2017 - 21:54

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Rusya'nın domates için 4 firmaya izin vermesine karşıyız" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Rusya'nın domates ithalatını yalnızca 4 firmadan yapacak olmasına karşı olduklarını belirtti. Zeybekci, bu konuda siyasi baskı olduğunu söyledi. Ekonomi Bakanı Zeybekci ayrıca, şartların sağlanması halinde Rusya'dan et ithalatının başlayacağını ifade etti. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın sadece 4 firma için domates ihracatına izin vermesinin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Rusya ile Kasım 2015'ten sonra konan yasakların tamamen kaldırıldığını belirten Zeybekci, "Fiili olarak yasağa tabi olan hiçbir ürün yok artık. Bazı ufak uygulamalar var, bunlara karşı olduğumuzu Rus tarafına altını çizerek söyledik." dedi. Bu uygulamaların, özellikle domates ithalatının belirli şirketlerden, belirli miktarlarda yapılmasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Bu bizim için sürdürebilir değil. Çünkü bizim üzerimizde de siyasi baskı var. Bu baskı, Türkiye'deki ihracatçıların haklı tepkileriyle alakalı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Türkiye'ye kırmızı et ihraç etmek istediğini de anlatan Zeybekci, "Bizim bu konuda hassasiyetlerimiz var. Hassasiyetleri tamamlayan şirketlerden bu ürünleri almakla ilgili bir problemimiz yok. Alabiliriz, çünkü Türkiye olarak biz büyükbaş ithal eden bir ülkeyiz. Sonuç itibarıyla Rusya, 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizin olduğu ekonomik bir müttefiğimiz." şeklinde konuştu.

İTHALAT 1 AY ERKEN BAŞLAYACAK

Daha önce 1 Aralık itibariyle toplam 50 bin ton için 4 firmadan domates ithalatına başlanacağını duyuran Rusya, bu tarihi 1 Kasım'a çekti. İthalatın 1 ay erken başlayacak olmasına karşın sektör temsilcileri iznin yalnızca 4 firma için geçerli olmasına tepkili. Üstelik bu firmalar arasında, önceki yıllarda Rusya'ya gerçekleştirilen yaklaşık 350 bin tonluk domates ihracatının yüzde 70 kadarını karşılayan Antalya'dan firma bulunmuyor.


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