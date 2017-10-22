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Katalonya'nın özerkliği askıya alınıyor

22.10.2017 - 22:02

İspanyol hükümeti, Katalonya özerk yönetimi hükümetini feshederek, en fazla 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesi kararını aldı ve bu kararı oylanması için senatoya gönderdi.

Bakanlar Kurulu'nun üç saat süren olağanüstü toplantısından sonra basına açıklama yapan Başbakan Mariano Rajoy, "Katalonya'nın özerklik haklarını ya da yerel parlamentolarını askıya almıyoruz. Sadece kişilere yönelik tedbirler alıyoruz." dedi.

İspanya tarihinde ilk defa uygulanacak Anayasanın 155. maddesi gereğince merkezi hükümetin aldığı kararların oylanmak üzere Senato'ya gönderildiğini belirten Rajoy, Katalonya hükümet üyelerinin görevden alınmasından sonra buradaki yetkililerin geçici olarak İspanyol hükümetinin belirleyeceği kurumlara bağlı olarak çalışacağını söyledi.

"155. maddeyi uygulamak hiçbir zaman bizim arzumuz ve amacımız olmadı" diyen Rajoy, bu kararların, Katalonya'da yasallığa geri dönmek, normalliği ve birlikte yaşamı tekrar sağlamak, ekonomiyi düzeltmek ve normal bir şekilde seçime gidilmesini sağlamak amacıyla alındığını ifade etti.

Başbakan Rajoy, Katalonya'daki erken yerel seçimlerin belirlenen 6 aydan çok daha önce yapılmasını umut ettiğini vurguladı.

Katalonya yerel yönetiminin bu zamana kadar yürüttüğü bağımsızlık girişimleriyle "tek taraflı, yasaya karşı ve çatışma arayan bir tavır sergilediğini" dile getiren Rajoy, ayrıca Katalonya'nın bağımsız olması halinde otomatik olarak hemen Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütünden çıkarılacağı ve bölgenin ekonomik anlamda hemen yüzde 25 oranında fakirleşeceğini de savundu.

PUİGDEMONT HAKKINDA "DEVLETE KARŞI AYAKLANMA" SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILACAK

İspanya hükümetinin aldığı 155. maddeyle bağlantılı kararının yürürlüğe girmesi için Senatoda oylama yapılması gerekiyor. Senato'daki oylamanın 27 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. İktidardaki Halk Partisine ana muhalefetteki Sosyalist İşçi ile liberal görüşlü Vatandaşlar partilerinin de destek vermesi nedeniyle kararın kabul edilmesi öngörülüyor.

Katalonya bağımsızlık ilan ederse, Başsavcılık, Katalonya Başkanı Carles Puigdemont hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan dava açacak.

Öte yandan Puigdemont, İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulaması halinde söz konusu bağımsızlık ilanının Katalonya yerel parlamentosunda oylanacağını iddia etmişti. İspanya devlet televizyonu RTVE, Başsavcılık kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesi halinde Puigdemont hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesine dava açılacağını, tüm hazırlıkların yapıldığını ve bu durumda Katalonya Başkanının tutuklanabileceğini öne sürdü.

Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine ve İspanya hükümetinin tüm uyarılarına rağmen Katalonya'da 1 Ekim tarihinde bağımsızlık referandumu yapılmıştı. Referandumdan yüzde 90 ''evet''in çıktığı açıklanmıştı. İspanya'nın gayrimeşru ve yasa dışı gördüğü bağımsızlık referandumunun sonucu olarak 10 Ekim'de toplanan Katalonya yerel parlamentosu genel kurulunda konuşan Katalonya Başkanı Puigdemont, "sonuçları askıya alınmış bir bağımsızlık ilan edildiği" ifadesini kullanmıştı.

"EKONOMİSİ YÜZDE 20 KAYBA UĞRADI"

1 Ekim'den bugüne kadar yaşanan süreçte, Katalonya ve İspanya'nın diğer bölgelerinde çok sayıda bağımsızlık yanlısı ve karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden iki sivil toplum kuruluşunun lideri "devlete başkaldırma" suçuyla tutuklanmış, Katalonya özerk yönetim hükümeti üyeleri ve Katalan parlamentosu meclis başkanı ile divan kurulu üyeleri hakkında "görevini kötüye kullanma ve anayasaya karşı gelme" suçlarından soruşturma açılmıştı. Öte yandan binden fazla şirket ve banka, Katalonya'daki merkezlerini İspanya'nın diğer şehirlerine çekme kararı almış, Katalan ürünleri boykot edilmiş ve belirsizlik nedeniyle Katalonya ekonomisinin yüzde 20 kayba uğradığı açıklanmıştı.

İspanya İçişleri Bakanlığının talimatıyla geçen ayın sonundan bu yana 10 binden fazla ek polis ve jandarma Barselona'da bekletiliyor.


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