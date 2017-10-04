Rusya'dan kritik domates kararı

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, "Türkiye’den domates ithalatı 50 bin tondan fazla olmaz" şeklinde açıkladı.

Rusya, Türkiye’den domates ithalatının 2018’de kısmen yeniden başlayabileceğini açıkladı. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç yaptığı açıklamada “Türkiye’den domates ithalatı ancak 2018’de kısmen yeniden başlayabilir. Türkiye’den domates ithalatı 50 bin tondan fazla olmaz” diye konuştu. Uçak krizi öncesinde Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatı 346 bin 747 ton seviyesindeydi. Yani Rusya’nın şu an açıkladığı 50 bin tonun tam 7 katını ihraç ediyorduk.

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