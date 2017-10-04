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Ford 14 milyar dolar tasarrufa gidecek

04.10.2017 - 11:43 | Son Güncelleme : 04.10.2017 - 11:54

ABD'li otomotiv üreticisi Ford 14 milyar dolar tasarrufa gidecek, ticari ve elektrikli araçlara yatırım yapacak.

ABD'nin ikinci büyük otomotiv üreticisi Ford Motor Company CEO'su Jim Hackett, gelecek beş yılda şirketin maliyetlerini 14 milyar dolar düşüreceğini ve yatırımların sedan otomobil ve içten yanmalı motorlardan ticari araç ve elektrikli otomobillere yönlendirileceğini açıkladı.

Hackett, Ford'un geleceğe dair görünümü hakkında üst düzey şirket yöneticileriyle birlikte dün yaptığı sunumda, otomotiv sektöründeki uzun mühendislik süreçlerini gerekçe göstererek maliyet azaltma tedbirlerinin 2019 ve 2020 yıllarından önce net kâra yansımayacağını belirtti.

Tasarruf tedbirlerinin 10 milyar dolarlık bölümü malzeme maliyetlerinin, 4 milyar dolarlık bölümü mühendislik maliyetlerinin azaltılmasıyla sağlanacak.

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Hackett, yaklaşık iki saat süren sunumda kârlılığı yüksek pickup ve ticari araç satışları sürerken, şirketin teknoloji geliştirme maliyetlerini paylaşmak için yeni ortaklıklara yöneleceğini belirtti.

Ford'un hali hazırda başlattığı ortaklıklar arasında ulaşım paylaşım şirketi Lyft ile başlatılan ve gelecekte piyasaya sürülecek şoförsüz gidebilen Ford modellerinin kullanacağı ortaklık, Hintli Mahindra ile başlatılan ortaklık ve Çin'de elektrikli araç üreticisi Zotye ile başlaması olası ortaklık bulunuyor.

Şirketin otomotivde yüzde 8 faaliyet marjı hedefini teyit eden Ford yöneticileri, bu hedefe ulaşmanın 2020 yılı veya daha sonrasına kalabileceğini belirtti.

Birçok otomotiv üreticisi şu anda içten yanmalı motor ağırlıklı olan ürün yelpazesinin tamamen elektrikli araçlara çevrilmesinin kâr marjlarını düşüreceği uyarısında bulunuyor.

Hackett, şirketin ürün gamında elektrikli araçların 2030 yılına kadar yüzde 30 pay alacağına dikkat çekerek, "Şirketin kârlılığını harap edecek bir eşikten geçmemiz gerekmediğini düşünüyorum" dedi.

Ford, 2022 yılına kadar içten yanmalı motorlar için yaptığı harcamaları üçte bir oranında, yani yaklaşık 500 milyon dolar azaltarak bu parayı elektrikli ve hibrit motorlu araçları geliştirmeye ayıracak. Bu tutar, daha önce bu araçlar için ayrıldığı açıklanan 4.5 milyar dolar kaynağa ilave edilecek.

Ford gelecek beş yıl içinde 13 yeni elektrikli veya hibrit araç piyasaya süreceğini daha önce açıklamıştı.

Hackett, maliyet azaltmak amacıyla üretilen araçların donanım ve renklerinin sadeleştirileceğini belirtti. Yapılan sunumda orta sınıf Fusion modelinin farklı donanım, renk ve motor seçenekleriyle 35,000 farklı şekilde sipariş edilebildiğine dikkat çekildi. Bir sonraki modelin sipariş seçeneği sayısı ise sadece 96 olacak, böylece parça tasarımından, üretim ve stok yönetimine kadar birçok alanda tasarruf yapılacak.


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