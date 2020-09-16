‹ Önceki Haber Konut Fiyat Endeksi temmuz ayında arttı Konut Fiyat Endeksi temmuz ayında arttı Sonraki Haber › ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında kaldı ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında kaldı

Rusya'dan Avrupa'ya "Kuzey Akım 2 siyasallaştırılmamalı" tepkisi

16.09.2020 - 15:21
Rusya'dan Avrupa'ya "Kuzey Akım 2 siyasallaştırılmamalı" tepkisi | Ekonomi Haberleri

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin "Aleksey Navalnıy süreci"ne bağlanmasına karşı olduklarını belirterek, "Kuzey Akım 2 Projesi siyasallaştırılmamalı. Bu hem Rusya hem de başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliğinin (AB) çıkarlarına uygun ticari bir projedir.” dedi.

 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenme iddiaları ve Avrupa'da gündeme gelen Kuzey Akım 2'ye ilişkin tepkileri değerlendirdi.

Projeye yönelik eleştirileri kabul etmediklerini ifade eden Peskov, "Kuzey Akım 2'nin Navalnıy sürecine bağlanmasına karşıyız. Kuzey Akım 2 Projesi siyasallaştırılmamalı. Bu hem Rusya hem de başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliğinin çıkarlarına uygun ticari bir projedir." diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bugün bir görüşme gerçekleştireceğini ve görüşmede projedeki son durumun da gündeme gelebileceğini söyledi.

##$HABER_1464313$##

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'yı "demokrasi yanlılarını" saf dışı bırakmakla suçlayarak, "Kuzey Akım 2 Projesi'nin AB ile Rusya arasındaki gergin ilişkileri düzelteceğini düşünmek hatadır." ifadesini kullanmıştı.

PROJENİN YÜZDE 94'Ü TAMAMLANDI

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 94’ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.107 Değişim: -0,37% Hacim : 11.403 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.105 16.09.2020 Yüksek 1.117
Açılış: 1.114
7,5047 Değişim: 0,20%
Düşük 7,4774 16.09.2020 Yüksek 7,5080
Açılış: 7,4899
8,8843 Değişim: 0,10%
Düşük 8,8600 16.09.2020 Yüksek 8,9058
Açılış: 8,8756
474,92 Değişim: 0,88%
Düşük 469,67 16.09.2020 Yüksek 476,00
Açılış: 470,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.