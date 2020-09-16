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ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında kaldı

16.09.2020 - 16:18
ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında kaldı | Ekonomi Haberleri

ABD'de perakende satışlar, ağustosta aylık yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,6 artışla 537,5 milyar dolar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini sürdüren ancak artış hızında yavaşlama kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 1 artması yönündeydi.

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Perakende satışlar, ağustosta yıllık bazda da yüzde 2,6 arttı.

Temmuz ayına ait perakende satışlardaki aylık yükseliş ise yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a revize edildi.

Perakende satışlarda ağustos ayında görülen yükselişte, yiyecek ve içecek, giyim ile mobilya mağazalarındaki satışların artması etkili oldu.

Yiyecek ve içecek sektöründeki satışlar yüzde 4,7, giyim sektöründeki satışlar yüzde 2,9 ve mobilya sektöründeki satışlar yüzde 2,1 arttı.


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