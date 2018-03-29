Rusya'dan 2 şirkete daha domates ithalatı izni

Rusya'nın domates ithalatı için Türkiye'den 2 şirkete daha izin verdiği bildirildi.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 29 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 2 Türk şirketine daha domates ithalatı için izin verildiği belirtildi.

Rusya, 23 Mart itibarıyla toplam 12 şirketten domates ithalatına izin vermişti.