Rusya'dan 2 şirkete daha domates ithalatı izni
Rusya'nın domates ithalatı için Türkiye'den 2 şirkete daha izin verdiği bildirildi.
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 29 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 2 Türk şirketine daha domates ithalatı için izin verildiği belirtildi.
Rusya, 23 Mart itibarıyla toplam 12 şirketten domates ithalatına izin vermişti.
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