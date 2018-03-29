İş Bankası'ndan 2 milyar euro borçlanma aracı ihracı

İş Bankası yurtdışında 2 milyar euro ve muadili paraya kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

İş Bankası yurtdışında 2 milyar euro veya muadili paraya kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

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Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada, "Bankamızca bir veya birden fazla ihraç suretiyle, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 2 milyar Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır" denildi.