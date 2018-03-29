‹ Önceki Haber New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı Sonraki Haber › Rusya'dan 2 şirkete daha domates ithalatı izni Rusya'dan 2 şirkete daha domates ithalatı izni

İş Bankası'ndan 2 milyar euro borçlanma aracı ihracı

29.03.2018 - 08:45
İş Bankası'ndan 2 milyar euro borçlanma aracı ihracı

İş Bankası yurtdışında 2 milyar euro ve muadili paraya kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

İş Bankası yurtdışında 2 milyar euro veya muadili paraya kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

##$HABER_1445027$##

Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada, "Bankamızca bir veya birden fazla ihraç suretiyle, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 2 milyar Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır" denildi.


‹ Önceki Haber New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı Sonraki Haber › Rusya'dan 2 şirkete daha domates ithalatı izni Rusya'dan 2 şirkete daha domates ithalatı izni
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.846 Değişim: 0,63% Hacim : 5.045 Mio.TL Son veri saati : 17:09
Düşük 113.426 29.03.2018 Yüksek 115.084
Açılış: 113.810
3,9688 Değişim: -1,03%
Düşük 3,9604 29.03.2018 Yüksek 4,0162
Açılış: 4,01025
4,8976 Değişim: -0,92%
Düşük 4,8868 29.03.2018 Yüksek 4,9563
Açılış: 4,94325
168,95 Değişim: -1,12%
Düşük 168,50 29.03.2018 Yüksek 171,41
Açılış: 170,86
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.