Rusya'da büyüme yukarı yönlü revize edildi

Rusya Federal İstatistik Kurumu, ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yılın ilk yarısı için yüzde 1,6’dan yüzde 1,7’ye yükseltti.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), ülke ekonomisi için ilk 6 aylık büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Rosstat tarafından açıklanan öncü tahminlere göre, ülke ekonomisine ilişkin büyüme oranı, bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,6’dan yüzde 1,7'ye yükseltildi.

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme tahmini yıllık bazda yüzde 1,8’den yüzde 1,9'a çıkarılırken, ülkenin GSMH'si bu yılın ilk 6 ayında 47,9 trilyon ruble (yaklaşık 628,9 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, bir süre önce yaptığı açıklamada, 2018 için ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,1’den yüzde 1,6 ila 2,1'e düşürdüklerini söylemişti.

Etiketler