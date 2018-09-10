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IFN Turkey Forum 2018 Borsa İstanbul’un İşbirliğiyle Gerçekleşti

10.09.2018 - 16:34
IFN Turkey Forum 2018 Borsa İstanbul’un İşbirliğiyle Gerçekleşti

IFN Turkey Forum 2018, 10 Eylül Pazartesi günü Borsa İstanbul’un iş birliğiyle Conrad Bosphorus Otel’de gerçekleşti.

IFN Turkey Forum 2018, 10 Eylül Pazartesi günü Borsa İstanbul’un iş birliğiyle Conrad Bosphorus Otel’de gerçekleşti.

REDMoney Group, IFSB, World Bank, Internaional Islamic Trade Finance Corporation, Asian Development Bank, IIFM, INCEIF gibi İslami Finans sektörünün önde gelen kuruluşların yetkilileri ve temsilcileri katıldı. Kamoyuna açık gerçekleşen Forum’un açılış oturumunda konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÇETİNKAYA Borsa İstanbul’un Türkiye’de İslami Finans’ın gelişmesi için yaptığı çalışmalara değinerek, “Ülkemizin küresel İslami sermaye piyasalarındaki regülasyon ve varlık sınıfı pozisyonunu güçlendirecek çalışmalara odaklanıyoruz, projeleri destekliyoruz” dedi.

Yurtdışı ve yurtiçinden İslami Finans konusunda değerli çalışmalar yapan konuşmacıların yer aldığı Forum’da dört farklı oturum yapıldı. Bu oturumlarda Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimi, katılım bankacılığı, kira sertifikaları ihracı ve İslami portföy yönetimi gibi önemli konular ele alındı.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Borsa İstanbul A.Ş.

 


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