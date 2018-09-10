IFN Turkey Forum 2018 Borsa İstanbul’un İşbirliğiyle Gerçekleşti
IFN Turkey Forum 2018, 10 Eylül Pazartesi günü Borsa İstanbul’un iş birliğiyle Conrad Bosphorus Otel’de gerçekleşti.
IFN Turkey Forum 2018, 10 Eylül Pazartesi günü Borsa İstanbul’un iş birliğiyle Conrad Bosphorus Otel’de gerçekleşti.
REDMoney Group, IFSB, World Bank, Internaional Islamic Trade Finance Corporation, Asian Development Bank, IIFM, INCEIF gibi İslami Finans sektörünün önde gelen kuruluşların yetkilileri ve temsilcileri katıldı. Kamoyuna açık gerçekleşen Forum’un açılış oturumunda konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÇETİNKAYA Borsa İstanbul’un Türkiye’de İslami Finans’ın gelişmesi için yaptığı çalışmalara değinerek, “Ülkemizin küresel İslami sermaye piyasalarındaki regülasyon ve varlık sınıfı pozisyonunu güçlendirecek çalışmalara odaklanıyoruz, projeleri destekliyoruz” dedi.
Yurtdışı ve yurtiçinden İslami Finans konusunda değerli çalışmalar yapan konuşmacıların yer aldığı Forum’da dört farklı oturum yapıldı. Bu oturumlarda Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimi, katılım bankacılığı, kira sertifikaları ihracı ve İslami portföy yönetimi gibi önemli konular ele alındı.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Borsa İstanbul A.Ş.
Etiketler
- En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...
- Türkiye'nin '50 Güçlü Kadın' CEO’su belli oldu! İşte o liste
- Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
- KREDİ
- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?