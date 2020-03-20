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Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

20.03.2020 - 14:41 | Son Güncelleme :
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 6'da sabit tuttu.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, şubat ve mart aylarında dış etkenlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle bankanın tahminlerinde önemli saplamalar yaşandığı vurgulandı.

Söz konusu dış etkenlerin başlıca nedeni olarak Kovid-19 salgınının ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün gösterildiği açıklamada, Rus ekonomisinde büyümeye yönelik sürecin önemli oranda Kovid-19 salgınına bağlı olduğu belirtildi.

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Rus rublesindeki zayıflamanın, enflasyon üzerinde geçici bir baskı yaratmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, "Ülke ekonomisindeki mütevazı büyüme, yerini ileriki çeyreklerde azalan ekonomik faaliyetlere bırakabilir. Rus ekonomisi, hükümetin Kovid-19 salgını ve finansal piyasa oynaklığına karşı uygulamaya koyacağı önlem adımlarından destek alacak." değerlendirmesine yer verildi.

Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, Mart 2014'te yüzde 7 seviyesindeki politika faizi Aralık 2014'te yüzde 17 seviyesine kadar yükseltilmişti.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, geçen ay politika faizini yüzde 6’ya düşürmüştü.


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