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İngiltere büyük bankaların stres testini iptal etti

20.03.2020 - 14:48
İngiltere büyük bankaların stres testini iptal etti | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Kurumu, Kovid-19 nedeniyle büyük bankaların 2020 stres testini iptal etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Bankacılık Düzenleme Kurumu (PRA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkenin ana finans kurumlarının kredi vermeye odaklanmalarını sağlamak için stres testini bu yıl için iptal etti.

İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede, sekiz büyük bankanın ve yapı kooperatiflerinin hane halkının ve şirketlerin kredi ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmasına yardımcı olması amacıyla 2020 yılı için planlanan stres testinin iptal edildiği belirtildi.

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Son 2019 stres testinin, İngiltere bankacılık sisteminin ülkede derin eş zamanlı durgunluklara karşı dirençli olduğunu gösterdiği aktarılan açıklamada, Kovid-19’nun ekonomiyi nasıl etkileyeceğine dair çok yüksek belirsizlik olduğuna vurgu yapıldı.


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