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Rusya Merkez Bankası faize dokunmadı

23.10.2020 - 14:31
Rusya Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel risklerin arttığına işaret edilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 4 ila 5 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

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Açıklamada, Rusya’da enflasyonun 2020’de yıllık yüzde 3,9 ila 4,2 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini yüzde 4,25’e kadar düşürmüştü.


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