Akbank sendikasyon kredisini yükseltti | Ekonomi Haberleri

Akbank 700 milyon dolar tutarındaki sendikasyonunu gelen talep üzerine yaklaşık 800 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

Akbank, 367 gün vadeli yaklaşık 700 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisini akordiyon özelliği ile birlikte gelebilecek ilave taleplerle artırabileceğini daha önce duyurmuştu.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, ilave taleplerle birlikte toplam tutarın 388 milyon dolar ve 348.5 milyon euro olmak üzere yaklaşık 800 milyon dolara yükseltildiği belirtildi.

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