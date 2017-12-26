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Rusya’dan Türklere vize açıklaması

26.12.2017 - 11:09

TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından Rusya ile ilişkilerde gündeme getirdiği Türk vatandaşlarının Rusya’ya uçak krizinden önce olduğu gibi vizesiz seyahat edebilmeleri konusunda Moskova’dan açıklama geldi. Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Başkanı Veçeslav Yolodin, Suriye bağlantılı terör tehdidi kalkmadan eski vizesiz düzene geçilmesinin zor olacağını dile getirdi.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre;Moskova’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin  Rusya’dan vizelerin kaldırılması talebini incelediklerini belirten Volodin, “Eskiden olduğu gibi vizesiz rejime dönülebilmesi için terör tehdidi tamamen ortadan kalkmalı. Terör tehdidi derken Suriye’deki durumu göz önünde bulunduruyoruz. Suriye’de DEAŞ yenilgiye uğratılmış olmasına rağmen terör unsurlarının bu ülkeden dünyaya yayılması şimdi çok daha güncel konu haline geldi.

Suriye’de daha fazla barınamayacaklarını idrak eden bu unsurlar şimdi farklı yollardan Rusya, Orta Asya, Uzak doğu ve Avrupa ülkelerine sızmaya çalışıyor. Türkiye de Suriye’nin komşusu olarak bu güzergâhın üzerinde yer alan ülke. Dolayısıyla Türkiye ile eskisi gibi vizesiz rejime geçebilmemiz için çok daha geniş işbirliği yapılması gerekiyor. Teröristlerin Suriye’den dünyaya yayılmayacağı garantilendiği zaman vizesiz seyahat konusu çözülebilir” dedi.

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Türkiye ile Rusya arasında Kasım 2015 tarihine kadar vizesiz seyahat rejimi uygulanıyordu. Uçak krizinin patlak vermesiyle Rusya tek taraflı Türk vatandaşlarına yeniden vize uygulamaya başladı. İki ülke arasında liderler düzeyinde bir dizi ikili görüşme ardından ticari ve ekonomik ilişkiler rayına oturtulmasına rağmen, Rusya eski vizesiz rejime dönüş yapmadı. Rus vatandaşları ise eskiden olduğu gibi Türkiye’yi vizesiz üç aylığına ziyaret edebiliyor.


Etiketler

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  • uçak krizi
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