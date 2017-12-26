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İş Bankası alacaklarını sattı

26.12.2017 - 11:15

İş Bankası, 362,8 milyon liralık alacağını 25,75 milyon liraya Hedef Varlık Yönetim, Sümer Varlık Yönetim ve Hayat Varlık Yönetim şirketlerine sattı.

İş Bankası, takipteki krediler portföyünün 362,8 milyon TL'lik kısmını oluşturan alacaklarını 25,75 milyon liraya sattı.

Bankadan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yapılan ihaleler sonucunda 2017 yılı Aralık ayı içerisinde bankamız takipteki krediler portföyünün 362.776.418 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 25.745.782 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Hedef Varlık Yönetim AŞ, Sümer Varlık Yönetim AŞ ve Hayat Varlık Yönetim AŞ'ye devredilmiştir." 


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