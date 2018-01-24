Rus turistler erken rezervasyon rekoru kırdı

Rusya Tur Operatörleri Birliği'ne göre, Rus turistlerin bu yıl geçen yıla kıyasla Türkiye tatilleri için erken rezervasyonlara yönelik ilgisi arttı. Bazı tur şirketleri, erken rezervasyon taleplerinin 4 kat arttığını bildirdi.

ATOR'dan yapılan açıklamada, "Sektördeki katılımcılara göre, Ocak 2018'de Türkiye'deki tatil beldelerine yönelik erken rezervasyon oranı geçen yılkini geçti" ifadeleri kullanıldı. Sputnik'in haberine göre NTK Intourist şirketi, Antalya'ya rezervasyonların 4, Marmaris'e rezervasyonların 7 kat arttığını bildirdi.

Biblio-Globus şirketi de erken rezervasyonlarda yüzde 25 artış olduğunu duyurdu.