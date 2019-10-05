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Riskli alan da vergi istisnasına girdi

05.10.2019 - 10:11
Riskli alan da vergi istisnasına girdi | Ekonomi Haberleri

İnşaat sektöründe sadece riskli yapıya sağlanan vergi istisnalarının kapsamı genişletildi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, sadece riskli yapıyı vergi istisnası kapsamında kabul ediyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) riskli alan ve rezerv alanın da vergi istisnası kapsamında olduğunu açıkladı. Bir süredir inşaatçılar riskli alan ve rezerv alanların vergi istisnası kapsamında olması gerektiğini belirtiyordu.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; KONUTDER Vergi Danışmanı Abdullah Tolu, yasaya göre istisna kapsamına riskli yapı, riskli alan ve rezerv alanın girdiğini dile getirerek, şunları söyledi: “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, istisna düzenlemesinin sadece riskli yapılar ve bunların yerine yapılan yeni yapılar için uygulanabileceği, riskli alan ve rezerv alanda yapılan yeni yapılar için istisnanın uygulanamayacağını belirtmişti. Bu görüşün dayanağı ise, yasada sadece ‘Yapı’ kelimesinin geçmesi, ‘Alan’ kelimesinin geçmemesi idi. İnşaat sektörü temsilcileri, yasanın her üç alanda yapılan yapıları kapsadığını, getirilen istisnanın riskli yapı, riskli alan ve rezerv alan olarak kabul edilen yerlerde yapılan yeni yapıların tamamını kapsadığını belirterek, genelge ile getirilen yanlış uygulamanın düzeltilmesini istedi.” Uygulamanın dar kapsamlı kalması nedeniyle şirket ve müteahhitlerin tekrar dava açmaya başladığını anlatan Tolu, GİB’in 29 Temmuz 2019’da bir yazı göndererek Tapu Kadastro’yu uyardığını dile getirdi.

Tapu Kadastro’nun da 17 Eylül’de bir genelge yayımlayarak riskli yapı dışında, riskli alan ve rezerv alan için de istisnayı uygulamaya başladığını kaydetti. Tolu, genelgede, istisnanın yürürlüğe girdiği 10 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olduğunun özellikle belirtildiğine dikkat çekti.


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