Otomotiv limanı için Japonya’dan kredi | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’nın inşası için, 2018 yılında Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve MUFG Bank’la kredi anlaşması imzaladı. OYAK Port finansmanı için imzalanan bu sözleşmenin, Japon şirketlerinin Türkiye’deki yatırımları ve ihracatı için fırsat yaratması bekleniyor.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ, Türkiye’nin en büyük otomotiv limanının inşası için adımlarını hızlandırdı. Toplam 110 milyon dolarlık yatırım için gerekli olan tutarın 44 milyon doları Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) tarafından karşılanırken, kalan kısmın da bir bölümü MUFG Bank (Mitsubishi UFJ Financial Group) tarafından sağlanacak. Bu kredi anlaşmasının, Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik iş birliklerinin artmasına da ön ayak olması bekleniyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem imzalanan sözleşmenin Türkiye ve OYAK’a olan güvenin göstergesi olduğunu belirterek limanın inşaasının 2020 yılında tamamlanacağını kaydetti. Erdem, OYAK Port’un uluslararası otomotiv lojistik trafiğinin merkezi olacağını söyleyerek, “Standartlarıyla ve kapasitesiyle dünyanın sayılı limanları arasına girecek olan OYAK Port, artan otomotiv ihracatı hacminin yarattığı yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak” dedi.

Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası JBIC’den yapılan açıklamada ise“Bu kredinin, OYAK Grup Şirketleri ve JBIC arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi, Türkiye ve dünyada çeşitli sektörlerde Japon şirketlerinin yatırımları ve ihracatı için daha fazla fırsat yaratmak üzere taraflar arasındaki işbirliğini geliştirmesi bekleniyor” denildi.