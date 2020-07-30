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Rekor zarar 'uyarı işareti' niteliğinde

30.07.2020 - 13:15
Rekor zarar 'uyarı işareti' niteliğinde | Ekonomi Haberleri

Renault, yılın ilk yarısındaki 7 milyar Euro rekor zararın 'uyarı işareti' manası taşıdığını açıkladı.

Fransız otomobil üreticisi Renault, yılın ilk yarısındaki 7.29 milyar Euro'luk (8.6 milyar dolar) rekor zararın şirket için bir uyarı işareti niteliğinde olduğunu açıkladı. Küresel otomobil üreticileri koronavirüs pandemisinden ağır etkilenip fabrikalarını kapatmak zorunda kalmışlardı.

Ancak Renault-Nissan ortaklığı, düşük marjlar ve 2018 yılında görevden alınan ortaklığın mimarı Carlos Ghosn'la ilgili yönetim kurulundaki çalkantılardan dolayı bu süreçte bilhassa daha ağır etkilenmişti.

Renault'nun hisseleri bugün Paris borsasında yüzde 3.3 düşüşle işleme başladı.

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Şirket, yılın ilk yarısındaki satışların koronavirüs krizi nedeniyle yüzde 34.9 düştüğünü ve 6.38 milyar dolar nakit kaybına uğradığını açıkladı.

Grubun ilk altı aydaki operasyonel zararı ise 2 milyar Euro'ya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde şirketin operasyonel karı 1.5 milyar Euro olmuştu.

Renault CEO'su Luca de Meo, şirketin krizden çıkış planında daha da kararlı olacağını, binlerce çalışanı işten çıkaracağını, model çeşitliliğini azaltacağını ve araç imalatında ortaklarla olan işbirliğini güçlendireceğini açıkladı.

Renault'nun bilançosu, analistlerin beklentilerinden daha kötü geldi. Analistler şirketin net zararının 5 milyar Euro civarında olacağını, operasyonel zararının ise 1.8 milyar Euro geleceğini öngörüyorlardı.


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