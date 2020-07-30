Airbus A350 üretimini azaltacak | Ekonomi Haberleri

İkinci çeyrekte beklentilerin üzerinde zarar açıklayan Airbus A350 üretimini azaltacak.

Airbus, koronavirüs etkisiyle ikinci çeyrekte 1.23 milyar Euro ile beklentilerin üzerinde zarar açıklarken, uzun menzilli A350 jetinin üretimini azaltacağını duyurdu.

Airbus koronavirüsün neden olduğu hava trafiğindeki çöküş nedeniyle teslimatlar düştüğü için ikinci çeyrekte 4.4 milyar Euroluk para kaybından sonra yılın ikinci yarısında nakit tüketmekten kaçınmayı umduğunu açıkladı.

Airbus CEO'su Guillaume Faury gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunun uzun ve yavaş bir toparlanma olacağına inanıyoruz" dedi ve hava trafiğinin öngörülenden daha yavaş toparlandığını söyledi.

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Kriz, özellikle geniş gövdeli uzun menzilli jetlere olan talebi etkilerken; talebin normale dönmesiyle en yavaş toparlanmanın da yine bu uçaklarda olması bekleniyor. Airbus bu sürenin 2023 ya da 2025'i bulabileceğine belirtiyor.

Aylık bazda geniş gövdeli A350 üretimini Nisan'da 9.5'ten altıya indiren Airbus, bu sayıyı beşe düşürdüğünü açıkladı.

Airbus'un bu hamlesi, Boeing'in dünkü açıklamalarını izledi. İkinci çeyrek satışları salgın nedeniyle yüzde 25 düşen Boeing dün 787 ve 777 jet programlarının üretimini azaltacağını ve 737 MAX üretimini artırma planlarını erteleyeceğini duyurmuştu.

Airbus kriz öncesi seviyelere kıyasla yaklaşık iki yıl boyunca üretiminin yüzde 40 oranında düşürmeyi öngörüyor. Airbus 1 Temmuz'da krizle başa çıkmak için işgücünün yüzde 11'ine denk gelen 15 bin kişiye kadar işten çıkarma yoluna gideceğini açıklamıştı.

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