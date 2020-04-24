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Reel kesim güven endeksi açıklandı

24.04.2020 - 10:13 | Son Güncelleme :
Reel kesim güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Reel kesim güven endeksi nisan ayına yüzde 66.8 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE, nisanda bir önceki aya göre 32,9 puan gerileyerek 99,7 seviyesinden 66,8'e düştü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 36,3 puan azalarak 62,3 seviyesinde gerçekleşti.

GELECEK 3 AYDA ÜRETİM HACMİNDE AZALIŞ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir, azalış bekleyenler lehine döndü.

Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler, azalış bekleyenler lehine dönerken, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentiler ise güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 13,5'E YÜKSELDİ

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlenerek devam etti.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler azalış bekleyenler lehine döndü. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık
ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 3,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 36,1'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 60,7'ye yükseldi.


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