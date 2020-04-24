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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 24 Nisan dolar fiyatları )

24.04.2020 - 10:25 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 24 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.51 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.97 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.53 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, haftanın son işlem gününe 6.98 TL seviyeden başlarken; gün içerisinde en düşük 6.9413 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9921 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 16.00 itibarıyla 6.9739 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.5466 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5370 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6222 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.08 düşüşle 100.35 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0803 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.95 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.80 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini ortaya çıkaran makroekonomik verilerin yayınlanmaya devam ettiğini, ABD'de 26 milyonu aşan işsiz sayısı ve son 11 yılın en düşüğüne gerileyen imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin doları gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6.90 TL'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

 


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