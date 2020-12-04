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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

04.12.2020 - 16:20
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, kasımda TÜFE bazında 0,01 puan artarak 60,55'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 0,01 puan artarak 60,55'e yükseldi. Endeks, ekimde 60,54 düzeyinde bulunuyordu.

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Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 1,12 puan artarak 70,48'ten 71,60'a çıktı. Türk lirasının değeri, kasımda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 16,99 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 11,30 puan azaldı.


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