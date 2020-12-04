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Yunanistan ekonomisi yüzde 2.3 büyüdü

04.12.2020 - 17:00 | Son Güncelleme :
Yunanistan ekonomisi yüzde 2.3 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Yunanistan ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 büyüme kaydetti.

Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT), öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,3'lik artış kaydetti.

Ülke ekonomisindeki genişleme geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 ve yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14,1 küçülmeden sonra geldi. Böylece Yunanistan ekonomisi 3 çeyrek üst üste daralmasına son vermiş oldu.

GSYH, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 11,7 daraldı. Çeyreklik bazda ele alındığında, büyümeye en büyük katkı ihracat ve tüketimden geldi. Üçüncü çeyrekte mal ihracatı yüzde 10,4 arttı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları yüzde 14 artarken, genel sabit yatırımlar yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

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Yunanistan, sağlanan ucuz kredilerle özel tüketim ve kamu harcamalarının artması ve cari açığın tavan yapması üzerine 2010'da iflasın eşiğine gelmiş, 2010-2018'de Avro Bölgesi’ni sarsan borç krizinde ekonomik çıktısının yüzde 25’i kaybetmişti.

Ekim ayından itibaren Kovid-19 vakalarındaki artıştan sonra, ülke çapında yeni tedbirler uygulanmaya başlanmıştı. Bu tedbirlerin 14 Aralık’a kadar uygulanması bekleniyor.

Ülkede, şubat ayından bu yana Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 111 bin 537’i aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 706 oldu.

Yunan hükümeti, Kovid-19 salgınının etkisiyle GSYH'de bu yıl için yüzde 8 daralma öngörürken, bu durum ülke ekonomisini 2017 yılı seviyesine çekecek.


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