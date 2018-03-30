Powell 6 Nisan'da konuşacak

Fed Başkanı Jerome Powell & Nisan cuma günü Chicago'da ekonomik görünüm hakkında konuşacak.

Fed Başkanı Jerome Powell & Nisan Cuma günü Chicago'da ekonomik görünüm hakkında konuşacak. Powell Chicago'da ayrıca, bölgede imalat sektörünün büyümesi ve güçlenmesini amaçlayan bir kuruluş olam mHUB'u da ziyaret edecek.

Powell'ın konuşması yerel saat ile 12:30'da gerçekleşecek.

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