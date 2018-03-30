Dolar kurunda 3.9450 kritik seviye

Dolar kuru 3.95 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru 4.86 seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasaların tatilde olması nedeniyle hacimlerin azalabileceğini belirtilirken, yoğun iç veri gündemi izlenecek.

Dolar/TL ve faiz son bir kaç haftada yaşadığı sert yükselişler ve negatif ayrışma trendinin ardından dün başlayan düzeltme ile yönünü aşağı çevirirken, psikolojik seviye olan 4 TL'nin altındaki seyrine devam ediyor.

Dolar/TL, en düşük 3.9398 TL seviyesini görürken, en yüksek 3.9531 TL'yi gördü. Dolar kuru saat 09.11 itibarıyla 3.9490 seviyesinde hareket ederken, Euro/TL 4.8656 TL seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar, Paskalya tatili dolayısıyla bugün başlıca hisse senedi piyasalarının kapalı olması nedeniyle hacimlerin azalabileceğini; yoğun iç veri gündeminin izleneceğini belirttiler.

Son dönemde benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 1'i aşarken, güne 4 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL 3.96'ya kadar gerilemişti.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Bugün iç piyasada Şubat ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve yabancı ziyaretçi sayısı, 2017 yılına ilişkin genel yönetim borç stoku verileri açıklanacak.

Öte yandan bugün TCMB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yeni takviminin de açıklanması bekleniyor.

DOLARDA 3.9450 KRİTİK SEVİYE

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar/TL paritesi dün 4 seviyesinde güne başlarken bu sabah 3.9450 seviyelerine geri çekilmiş durumda. Kurda dün başlayan geri çekilme bugün şiddetlenmiş görünüyor. TL’deki geri çekilme, son birkaç gündür yaşadığı negatif ayrışmasının bir düzeltmesi gibi görülebilir. 3.9450 seviyesi bugün için önemli bir destek olarak izlenebilir" dedi.

Bugün kutsal Cuma günü olması nedeni ile başta ABD piyasaları olmak üzere küresel piyasalar kapalı olacağını belirten Turşucu, "Bu nedenle ABD Dolarında sakin bir seyir izlenebilir. Teknik olarak dolar/TL de 3.9450 seviyesini bugün için önemli bir destek olarak izleyeceğiz. Dolar kurunun bu seviyenin altında kalıcı seyirler göstermesi durumunda geri çekilme 3.91 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın 3.9450 seviyesi üzerinde kalması durumunda ise ilerleyen günlerde tekrar yukarı tepkiler görebiliriz" şeklinde değerlendirdi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Hafta boyunca yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde de dün gevşeme gözlendi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.74, valörde yüzde 12.53'e kadar geriledikten sonra son işlemde yüzde 12.57 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.24, valörde aynı saatte son işlemde yüzde 14.20 seviyesindeydi.