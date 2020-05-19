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‘Plastik’ stratejik yatırım sayılsın

19.05.2020 - 09:40
‘Plastik’ stratejik yatırım sayılsın | Ekonomi Haberleri

Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastik çatal, kaşık, bıçaklara ve ambalajlı ürünlere talebi patlatırken, 5 milyar dolarlık ihracat yapan plastik sanayiciler, hükümetten sektörün stratejik yatırımlar içine dahil edilmesini istedi.

2.7 MİLYAR DOLAR

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV), koronavirüs dönemini de içeren sektör raporuna göre, koronavirüs salgınının etkisiyle plastik mamul üretimi, mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 10 gerileyerek 2.7 milyar dolara indi. Raporda, “Plastik mamul sektöründe 2020 yılında 1.8 milyar dolar dış ticaret fazlası verileceği, üretimin yüzde 15’inin ihraç edileceği, yurt içi tüketimin yüzde 9’unun da ithalatla karşılanması beklenmektedir” denildi. Koronavirüs döneminde hükümetten taleplere de yer verilen raporda şu başlıklar sıralandı: “Sektörün bir sorunu da hammadde ihtiyacının sadece yüzde 13’ünün yerli üretimle karşılanmasına rağmen yerli üretimin korunması amacıyla, daha ekonomik fiyatlarla hammadde temin olanaklarından, ithalata vergiler konularak mahrum edilmesidir. Bu durum, yerli hammadde üreticisinin korunması adına sektörün küresel piyasalarda rekabetçi ihracat olanaklarını azaltmaktadır. Yerli üretici, hammadde ithalatına vergiler konulması yerine, üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak teşvikler uygulanarak korunmalıdır. Plastik hammadde üretimi ihtiyacı karşılamıyorsa, ithalatın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Plastik sektörü dış ticaret verilerine bakılmaksızın stratejik yatırımlar içine dâhil edilmeli ve asgari yatırım tutarı 5 milyon dolar olarak belirlenmelidir.”


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