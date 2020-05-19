Sağlık turizmine yeni kurallar | Ekonomi Haberleri

Sağlık turizmi konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, koronavirüsle birlikte sağlık turizmi için yeni tedbirleri devreye alıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı önlemlere göre gelenlerden 48 saat önce yapılmış PCR testi istenecek. Karayolu ile sınıra gelenlerin araçları yurda alınmayacak. Yolcular aynı anda yemek yiyemeyecek. Transfer aracının penceresi hep kapalı tutulacak.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ye sağlık turizmi için gelecek hastalar ve refakatçileri için alınacak tedbirleri açıkladı. COVID-19 klinik bulguları (öksürük, ateş gibi) olan hasta ve yakınları uçağa ya da otobüse alınmayacak. Tüm yolcuların seyahat boyunca tıbbi maske takması sağlanacak. Bu maskeler 3 saatte bir yenilenecek. Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenecek.

Uçakta yolcuların üçlü oturma düzeninde orta koltuklar boş bırakılacak şekilde arka arkaya, ikili oturma düzeninde ise yanları boş bırakılarak arka koltuktaki yolcu ile çapraz şekilde oturtulmaları sağlanacak. Otobüsle seyahatte seyreltme kurallarına uygun olacak şekilde, araçlara yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınacak, yolcuların yanları boş kalmalı ve arka koltuktaki yolcu ile çapraz şekilde oturtulmaları sağlanacak.

MASKELER ÇIKMAYACAK

En arka iki sıralar sağlık nedeniyle tıbbi maske takamayan veya seyahat sırasında belirti gösteren yolcular için kullanılmak üzere boş bırakılacak. Kabin görevlileri, şoför ve ekibi de tıbbi maske takacak. Molalarda da maskeler çıkarılmayacak. 4 saatten kısa süreli uçuşlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak. Dört saatten uzun süreli uçuşlarda ise bir metreden yakın mesafede oturan yolcuların aynı anda maskelerini çıkarmalarını önleyecek şekilde yiyecek ve içecek servisi yapılacak. Uçuş sırasında yolcularda hastalık belirtisi (ateş ve öksürük) olursa pilot tarafından vakanın durumu derhal kuleye bildirilecek. Kule, olayı havalimanı sağlık denetleme merkezine bildirecek.

DİREKT HASTANEYE

Gümrük kapılarında, gelmeden önceki son 48 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış COVID-19 PCR testi sonuç belgesi ve Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamında kişilerin Türkiye’ye davet edildiklerini gösteren belgeler ibraz edilecek. Türkiye’ye girişlerdeki ara bölgelerde COVID-19 PCR testi yapılacak veya PCR numune alınacak. Otomobil ile gelenler için beş kişilik araçta sürücü dahil üçten fazla kişi olmayacak. Kara yolu ile sınıra gelenlerin araçları yurda alınmayacak. Gelenlerin transferinde kullanılacak aracın klima sistemi olacak ve tüm camları kapalı tutulacak. Tedavinin yapılacağı hastaneler ya da USHAŞ, gelen hasta ve refakatçilerin yurda girişlerinden itibaren, hiçbir yerde konaklama yapmadan direkt randevulu oldukları hastanelere ulaşmalarını sağlayacak.

YILIN İKİNCİ YARISINDA BAŞLAR

Dünyada küresel karantinaya neden olan koronavirüsün her sektörü olduğu gibi sağlık turizmini de olumsuz etkilediğini ifade eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, sağlık turizminin Türkiye’nin önemli döviz girdi kalemlerinden biri olduğunu, sadece saç ekiminin 1 milyar doların üzerinde bir hacme sahip olduğunu hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Terziler, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Mart’ın ortasına kadar günde ortalama 1.500, 2 bin hasta kabul ederken şu anda hasta alamıyoruz. Yaz aylarında günlük saç ekimi sayısının yurtdışından günlük 2 binin üzerinde olacağını öngörüyorum. Tedbirimizi alıp bu süreci evimizde geçirirsek, yılın ikinci yarısında sosyal hayat ve ekonomik göstergeler normale döner.”

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Türkiye sağlık turizmi alanında virüs öncesinde 1 milyon kişi ağırlıyordu. Türkiye’ye 500 bin kişi saç ekimi için gelirken, saç ekiminden sonraki en büyük pay ise estetik sektörüne ait. Sektör temsilcilerine göre Türkiye’de saç ektirmenin bedeli 800 ile 10 bin Euro arasında değişiyor. Estetik fiyatları ise 2 bin 500 Euro’dan başlıyor. Türkiye’de yılda 100 bin estetik işlemi yapılıyor. Gelen turistlerin büyük çoğunluğu acenteler aracılığıyla Türkiye’ye gelirken, sağlık turisti otel ve şehir turları dahil ödeme yapıyor. Estetik için gelen ortalama 5-7 gün Türkiye’de kalıyor. Saç ekimi için gelenler en az 2-3 gün konaklama yapıyor. Türkiye’ye en çok İtalya’dan saç ekimi için geliyorlar. Almanya, Belçika, İsviçre, İngiltere, Norveç ve İsveç de üst sıralarda yer alıyor. Ortadoğu ülkelerinden de çok ciddi talep alınıyor. Onkoloji ve karaciğer nakli hastaları da sıklıkla Türkiye’ye geliyor. Sağlık turizminden 1 milyar doların üzerinde gelir elde eden Türkiye’nin 2023 hedefi 10 milyar dolar.

31 ÜLKEYLE BAŞLIYOR

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin imzalı resmi yazı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile Türkiye genelinde tüm valiliklere gönderilmişti. Buna göre, uluslararası sağlık turizmi kapsamında, 20 Mayıs’tan itibaren Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, KKTC’den gelecek hastalar kabul edilecek. Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, beyin ve sinir cerrahisi, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta alınacak.

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