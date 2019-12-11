Piyasaların gözü Lagarde'ın ilk toplantısında | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında faizlerde değişiklik yapılması beklenmezken, yeni başkan Lagarde'ın sergileyeceği iletişim piyasaların odağında bulunuyor.

Ekonomistler, Christine Lagarde'ın, iyi bir iletişimci olarak öne çıktığını ancak yeni başkan olarak merkez bankası dilini öğrenmeye çalıştığını, para politikası konusundaki ifadelerinin yanlış anlaşılabileceğini belirtiyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lagarde'ın, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni başkanı olarak ilk toplantısına çıkacağını anımsatarak, piyasalarda toplantı öncesindeki heyecanın; politikaya ilişkin muhtemel değişikliklerden dolayı değil, Lagarde'ın iletişiminin Mario Draghi'ye göre nasıl olacağı konusundan kaynaklandığını söyledi.

Houte, Euro Bölgesi ekonomisinin biraz istikrar kazandığını ancak hala kırılgan seviyelerde olduğunu ve enflasyonun ECB'nin hedeflerinden uzak kaldığını ifade ederek, bankanın para politikasına ilişkin duruşunu ayarlaması konusunda neredeyse hiçbir ekonomik argümanın bulunmadığını kaydetti.

ECB'nin ileriki yıllar için büyüme ve enflasyonda yapacağı tahminlerde önemli değişiklikler olmayacağı öngörüsünde bulunan Houte, birçok ECB yetkilisinin şu anki para politikası duruşundan memnun göründüğünü dile getirdi.

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ECB'nin şu anki yumuşak iletişiminin değişmesinin sürpriz olacağını ifade eden Houte, kısa vadeli para politikası konusunda haberler olması gerektiğini, piyasaların gelecek stratejiler konusunda işaret aradığını belirtti.

Houte, Lagarde'ın "güvercinler" ve "şahinler" arasındaki arasındaki ayrılıkları önemsemeyeceğini de söyledi.

"ECB, 'BEKLE-GÖR' TARZI BİR TUTUM TAKINABİLİR"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin "bekle-gör" tarzı bir tutum takınabileceği öngörüsünde bulundu. Schubert, ECB'nin, 2020'nin ilk döneminde stratejisini gözden geçirmeye başlayabileceğini ifade etti.

Schubert, Lagarde'ın, para politikasını sıradan insanlar için daha anlaşılır hale getirmek istediğini ve para politikasını sadece finansal piyasalara değil, sokaktaki kişiye de anlatma stratejisini uygulamaya koyduğunu söyledi.

Lagarde'ın hala merkez bankası dilini öğrenmeye çalıştığını ifade eden Schubert, finansal piyasaların Lagarde'ın ifadelerini yanlış anlama gibi bir risk bulunduğunu kaydetti.

"MART 2020'DE FAİZLERDE BİR İNDİRİM DAHA OLABİLİR"

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise yarınki toplantıda hiçbir değişiklik beklemediklerini söyledi.

2020 için iç açıcı olmayan bir görünüm bulunduğunu, bunun da ECB'yi zorlayacağını belirten Groot, Lagarde'ın yeni strateji hakkında bilgi verebileceğini aktardı.

Groot, Mart 2020'de faizlerde bir indirim daha olabileceğini de bildirdi.

Capital Economics Capital Economics Avrupa Başekonomisti Andrew Kenningham, bu hafta ECB'nin politikasında değişiklik olmayacağını ancak 2020 sonuna kadar 30 baz puanlık bir indirim yapılabileceğini söyledi.

Kenningham, Lagarde'ın IMF Başkanı olduğu dönemde iyi bir iletişimci olarak tanındığını ancak para politikası konusunda konuşurken o kadar akıcı olmayacağına dair endişeler bulunduğunu aktardı.

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