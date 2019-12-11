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Moody's Avrupa bankalarının görünümünü değiştirdi

11.12.2019 - 11:45
Moody's Avrupa bankalarının görünümünü değiştirdi | Ekonomi Haberleri

Moody's, ekonomik büyümenin zayıflaması nedeniyle Avrupa bankalarının görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa bankalarının görünümüne ilişkin açıklama yayınladı. Avrupa'da ekonomik beklentilerin zayıflamasının kredi kalitesini ve karlılığı düşüreceğine dikkat çekilen açıklamada, Avrupa bankalarının görünümünün durağandan "negatife" çevrildiği kaydedildi.

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Açıklamada, genel olumsuz görüşe Avrupa'daki bankacılık varlıklarının büyük kısmını oluşturan İngiltere ve Almanya bankacılık sistemlerinin neden olduğu ifade edildi.

Euro Bölgesi'nde zayıf ekonomik büyümenin iş fırsatlarını baskılayacağına işaret edilen açıklamada, ABD ve Çin veya ABD ile AB arasında ticari gerilimlerinin artmasının durumu daha fazla bozabileceği belirtildi.


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