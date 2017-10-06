Piyasaların gözü bu verilerde! İşte piyasa beklentisi

Cari işlemlerin ağustos ayında 1.4 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Cari işlemler dengesinin Ağustos ayında 1.4 milyar dolar, 2017 yılı sonunda ise 38.6 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Cari açık geçen yılın Ağustos ayında 1.41 milyar dolar, 2016 yılı tamamında ise 32.64 milyar dolar olmuştu.

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Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre Ağustos ayı için cari açık tahminleri 0.7-2.5 milyar dolar bandında yer aldı. Yıl sonu için beklentiler ise 37.5-45 milyar dolar bandında bulunuyor. Güncel OVP'ye göre cari açığın 2017 yılında GSYH'nın yüzde 4.6'sına denk gelecek şekilde 39.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

TCMB, Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini 11 Ekim'de saat 10.00'da açıklayacak.

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