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Bakan ilk uçağın ineceği tarihi açıkladı

06.10.2017 - 11:30 | Son Güncelleme : 06.10.2017 - 11:49

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan "İstanbul 3. havalimanı inşaatında yüzde 68'lik gerçekleşme sağlandı. Havalimanına, Şubat 2018'e kalmadan ilk uçağı indireceğiz. Havalimanının ilk etabının resmi açılışı, 29 Ekim 2018'de olacak" dedi.

Arslan, ticareti durduramayacaklarını belirtti. Arslan, sözlerine şöyle devam etti: Alternatif güzergahlar kullanılarak taşıma işlemlerine devam edeceğiz. Şuan Torba Yasa'da haberleşme ile 7.5'a indirilmesi söz konusu. Sabitlerde yüzde 15, internette ise yüzde 5 vergi alınıyor. Evdeki telefonlarımız telefon olmaktan çıktı. Hal böyle olunca da hizmetler birbirinin içine girdi. Hangi hizmete vergi uygulayacaksınız hem bizim hem de operatör arkadaşlarımızın kafasını karıştırıyor. Oranları yüzde 7.5'a tek rakama çekmiş olduk. Sadece internet hizmetinde yukarı çıkmış oldu, birçok alanda indirim yapmış olduk. Özellikle makineler arası uygulamalar ülkemizde çok artmaya başladı. Böylece rakamı teke düşürdük. Dolayısıyla yabancı sim kart kullanımını ortadan kaldırmış olacağız. Yine özellikle baz istasyonlarından alınan telsiz ücreti var ki 2G mantığı ile kurulmuş. 5G'nin hazırlığını yapıyorken burada da bir düzenleme yapıyoruz. Farklı özel iletişim vergileri almak değil, tüm operatörlerden elde ettikleri net hasılatı oranında yüzde 15 vergi almış olacağız.

Operatörler işlem yaptı, bitti. Hazine onları alıp inceliyor. Bir hata çıktığında 3 kat ceza uyguluyordu. Dolayısıyla eksik ödenip, daha sonra da ödenenlerde ceza 3 kat değil bir kat uygulanacak. Sektörü rahatlatacak bir uygulama olacak.

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HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, havacılık sektöründe beklenen yenilikleri anlattı:

Kararlarla ilgili Türkiye'deki sivil havacılık mevzuatı güvenlik anlamında onlarla örtüşmüyordu. Karşı muhataplarımız bize sıkıntı yaşatıyordu. Bu sıkıntıları yaşamamak adına düzenlemelerin ona uygun hale getirmek gerekiyordu. Yaptığımız bu. Yasal dayanağa kavuşturmuş oluyoruz. Yolcu bilgilerin toplanması ve ilgili ülke ile paylaşılması zorunluluğu yapılıyor. Uçakta silahlı polis bulundurması zorunluluğu var. Bizim mevzuatımız buna cevap vermediği için sıkıntı yaşıyorduk. Bunu mevzuata uygun hale getirmeye çalışıyoruz.

KANAL İSTANBUL PROJESİNDE SON DURUM

Bakan Arslan, Kanal İstanbul projesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Ciddi bir çalışmadan sonra projeleri paylaşıyoruz. Kanal İstanbul ile ilgili 5 alternatif üzerine detaylı çalışmalar, sondajlar yapıldı. Temmuz'da işe başlandı bu kapsamda 162 sondaj yapıldı. Bu kapsamda 4 bin metre sondaj yapılmış oldu. İlave olarak bir o kadar daha sondaj yapacağız. 8 ila 10 bin metre sondaj çalışması yapmış olacağız. Bu çalışmalar sonrasında çevereye en az olumsuz etkisi olabilecek alternatifleri çalışarak güzergahların netleşmesini sağlayacağız. Çok büyük proje olması nedeniyle finansman modelini çalışıyoruz. Karma bir model uygulayabilir miyiz? diye düşünüyoruz.

Yapay adalar oluşturup, bu adaların çalışmalarını tamamlayacağız. Kısa sürede tamamlayıp ülke insanımıza kazandırmak istiyoruz. Tarih belirtmek benim huyum değil. Tutacağımız sözleri veriyoruz. Amacımız biran önce etapları tamamlayıp, işe başlamak.

3.HAVALİMANI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Bakan Arslan, 3. Havalimanı hakkında şöyle konuştu:

3. Havalimanı ile komşu çalışmalar olması nedeniyle, olağanüstü çalışma var. 30 binin üzerinde çalışanımız var. 3 binin üzerinde makineler çalışıyor. Bugün itibarıyla yüzde 68'in üzerinde tamamlandı. İnşallah bunlar devam edecek. En iyisini yaptığımız için ödüller alıyoruz. 29 Ekim 2018 tarihinde birinci fazı olan kısmını açmak ve uçuşları oradan yapmak istiyoruz.

Şubat 2018'e kalmadan ilk uçağı indireceğiz. Resmi açılışı 29 Ekim 2018 olacak.

Atatürk Havalimanı ile 3. Havalimanı uçuşları ortak. Atatürk Havalimanı'nın sadece küçük uçaklara hizmet vermek adına uçuşları olabilecek. Geçmişte de açıkladım. Terminalleri İstanbul'un hizmetine fuarcılık olarak sunabiliriz diyoruz. Atatürk Havalimanı gibi geniş bir alanın İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olacak.

Bakan Arslan, köprü çalışmaları ile ilgili olarak "FSM'deki çalışmaları 7 Kasım'da bitirmeyi öngörmüştük. Hedefimiz bu ayın sonunda bitirmek" müjdesini verdi.

PTT BAŞVURULARINDA SON DURUM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT başvurularında sorun çıkan bin 750 kişi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"PTT konusu çok önemliydi. Biz daha önce ifade etmiştik. PTT'nin bünyesine 5 bin kişi almayı hedeflemiştik. İlk 500 kişiyi işe balattık. Kazananları açıkladık ev bin 750 kişi evrakları teslim etti ve güvenlik soruşturmaları başladı. Danıştay, yönetmeliğin durdurulması kararı aldı. Yönetmeliğin durdurulması nedeni ile mevzuatsal düzenleme yapılması gerekiyorsa onun üzerinde çalışıyoruz. Bin 750 kişiye kazandın dedik. Sonra kusura bakmayın demek bizim de hoşumuza giden bir durum değil. Bize mesai arkadaşlığı yapabilmeleri adına çalışmalar yapıyoruz.

İkinci 2 bin 500 ile ilgili başvurular aldık. Davet ettik. Başvurmaması gereken branşlar başvurmuştu. Bundan sonra mülaka çağıracak arkadaşları açıklama aşamasındayken, bu karar yüzünden onu da durdurduk. emek sarf etmiş davet edilmiş arkadaşları mağdur olmaması için arkadaşlar harıl harıl çalışıyor. Kısa sürede açıklayacağız. Biraz sabır istiyoruz. PTT Genel Müdürlük olarak mesai sarf ediyoruz."


Etiketler

  • Ahmet Arslan
  • 3. Havalimanı
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